بريطانيا تسجل 40941 إصابة و150 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية السبت تسجيل 40941 إصابة جديدة بكورونا، مقابل 44242 إصابة الجمعة.

كما سجلت 150 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بكوفيد-19، انخفاضا من 157 أمس.

وتأتي بريطانيا في المركز الرابع عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.