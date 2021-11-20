“نسيم الجنوبي” مباراة الأهلي وأبها في الدوري السعودي للمحترفين الجولة ال12 والقنوات الناقلة في المحالة

تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم والدوري السعودي للمحترفين موعد مباراة الأهلي وأبها القادمة، والمقرر لها اليوم الأحد الموافق 21 من شهر نوفمبر الحالي 2021، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية “المحالة”، أحداث مباراة الأهلي القادمة في الدوري ضد أبها.

الأهلي صاحب المركز السابع يسعى لحصد نقاط المباراة الثلاث والوصول إلى النقطة رقم 18، ويقفز عدة مراكز في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة، جمعهم من 11 مباراة بواقع فوز في 3 مباريات، وتعادل في 6 والهزيمة في مبارتين، تحسن آداء الإمبراطور كثيراً في الفترة الماضية، حيث تمكن في آخر أربع مباريات من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

في المقابل يسعى أبها نحو تحقيق نتيجة إيجابية أمام قلعة الكؤوس، لذلك سوف يقاتل من أجل تحقيق هذا الهدف، كما يرغب في تعديل ترتيبه المتأخر في جدول الدوري السعودي للمحترفين، حيث يقبع في المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 10 نقاط، جمعهم من 11 مباراة بواقع ثلاث مباريات فوز، وتعادل وحيد وهزيمة في 7 مباريات كاملة، يشهد آداء أبها تراجع كبير يكفي أن تعرف أنه خسر ثلاث مباريات في آخر خمس جولات له في الدوري، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، مباراة تتسم بالندية والمتعة والرغبة في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة الأهلي وأبها

يحتضن استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية “المحالة”، أحداث مباراة أبها القادمة في الدوري ضد الأهلي، وذلك لحساب الجولة ال12 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وسوف تنطلق أحداث مباراة الأهلي ضد أبها حسب التوقيتات التالية:

14:30:- الثانية ونصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

15:30:- الثالثة ونصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

16:30:- الرابعة ونصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي أمام أبها المتوقع

يسعى المدير الفني للراقي البلجيكي “بيسنيك هاسي” إلى الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، وسوف يدفع بالتشكيل الذي يمكنه من ذلك، ومن المتوقع أن يبدأ الراقي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- محمد الربيعي.

الدفاع:- أليوسكي، دانكلير بيريرا، عبد الباسط هندي، حمدي النقاز.

الوسط:- فيليب براردريتش، محمد المجحد، علي الأسمري.

الهجوم:- عمر السومة، الحسن نداو، عبد الرحمن الغريب.

معك التحية يا نسيم الجنوبي القنوات الناقلة ومعلق المباراة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها في الدوري، سؤال يتردد كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وازداد البحث عنه عبر محرك البحث جوجل، وكما هو معروف فإن شبكة قنوات ssc1 الرياضية هي المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، لذلك سيتم نقل مباراة أبها ضد الأهلي عبر قنوات ssc الرياضية، وسوف يتولى التعليق على المباراة المعلق “عبد الله الحربي”.

المباراة الأهلي – أبها البطولة الدوري السعودي للمحترفين الجولة ال12 الموعد والتوقيت الأحد 21\11\2021 – 14:30 بتوقيت مكة المكرمة الملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية “المحالة” القنوات الناقلة ssc1 الرياضية

بطاقة مباراة الأهلي ضد أبها