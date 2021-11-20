بسبب تغطيتها حرب تيجراى.. إثيوبيا تهدد بحظر وسائل الإعلام الدولية

جدة - نرمين السيد - حذرت هيئة الإعلام الإثيوبية، أربع شبكات إعلامية هى هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" و"سى إن إن" الأمريكية ووكالة "رويترز" للأنباء ووكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، من سحب تراخيصها بسبب تغطيتها للحرب الأهلية التى تتسع دائرتها هناك.





وحسبما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت، قالت الحكومة فى بيانات متطابقة إنها تراقب أنماط التغطية بشأن عملياتها فى إقليم تيجراى، وأنها حددت وكالات "نشرت باستمرار أخباراً تنثر بذور العداء" ما أضر بسيادة البلاد. وفى اليوم ذاته، طلبت وكالة أمن شبكات المعلومات فى إثيوبيا من السفارات والدبلوماسيين والأفراد تسجيل ما لديهم من أجهزة مثل أنظمة تحديد المواقع العالمية "جى بى إس" والهواتف المرتبطة بالأقمار الصناعية والطائرات المسيرة وأجهزة الاتصال اللاسلكية، لضمان عدم استخدامها من جانب إرهابيين "كما زعمت". وتتعرض الحكومة الإثيوبية لضغوط دولية متزايدة منذ أن انتشر الصراع، المستمر منذ عام، وبدأ فى إقليم تيجراى بشمال البلاد، وحققت "جبهة تحرير شعب تيجراى" تقدماً صوب العاصمة أديس أبابا، بعد ارتكاب قوات الجيش الحكومى لجرائم حرب بحق أبناء الإقليم وفرض حصار عليه منع وصول المساعدات الإغاثية إليه.

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