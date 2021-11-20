مقتل مدير راديو الصومال بانفجار عبوة ناسفة وسط مقديشو

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "راديو دالسان" أن انفجارا تم بعبوة ناسفة استهدف سيارة تقل مدير راديو مقديشو الحكومى، عبد العزيز أفريكا، ومدير التلفزيون الصومالى الحكومى، شارمارك وارسامى، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الأخير.

وأفاد الموقع الصومالى، بأن عبد العزيز أفريكا، كان منتج برنامج "جونجار" الذى يركز بشكل أساسى على قصص المنشقين عن حركة "الشباب" الإرهابية، موضحا أن أفريكا كان معروفا بمعارضته لنهج الجماعة المتشددة.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومة، ومسلحى "حركة الشباب"، التى تسعى إلى السيطرة على البلاد، وتطبيق قوانينها الخاصة، وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.