قائد الجيش اللبنانى يبحث مع وفد أمريكى سبل تأمين الدعم العسكرى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه اليوم فى مكتبه باليرزة وفدا من مجموعة الدعم الأمريكى من أجل لبنان بحضور النائبين فى الكونجرس الأمريكى داريل عيسى ودارين لحود والسفير السابق إدوارد جبريال وآخرين. وكان الوفد الأمريكى قد التقى فى وقت سابق اليوم بالرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتى.

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