خطوات التسجيل في منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - يمكن لعشاق المباريات المختلفة في السعودية حجز التذاكر إلكترونيًا من خلال منصة مكاني والتسجيل في غضون دقائق قليلة دون تعب، فقد أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية منصة مكاني بهدف توفير الراحة للجماهير السعوديين للبدء في حجز التذاكر من أماكن مختلفة دون الحاجة إلى التنقل، وسنزودكم اليوم عبر” مصر فايف” خطوات التسجيل في مكاني لحجز تذاكر المباريات 2021.

خطوات التسجيل في منصة مكاني

لا تقتصر منصة مكاني على حجز تذاكر المباريات فحسب، بل توفر أيضًا خدمات حجز تذاكر الألعاب وغيرها من الأحداث، ويمكنك التسجيل في المنصة من خلال الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة مكاني الإلكترونية.

انقر فوق تسجيل من الصفحة الرئيسية.

أدخل البيانات المطلوبة، بما في ذلك اسمك والبريد الإلكتروني.

قم بتأكيد البريد الإلكتروني، واختر كلمة مرور جيدة وقم بالتأكيد.

أدخل رقم الهاتف المحمول وحدد الجنس.

اكتب تاريخ الميلاد وانقر فوق أيقونة الموافقة على الشروط.

ثم اضغط تسجيل.

طريقة تسجيل الدخول وحجز التذاكر

إذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون في حجز التذاكر بطريقة بسيطة، وكنت قد سجلت بالفعل في منصة مكانى، فكل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية: