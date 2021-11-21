نظام الضمان الاجتماعي المطور وطريقة حساب المعاش 1443

نظام الضمان الاجتماعي المطور، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن النظام الخاص بالضمان الاجتماعي المطور يضمن بأن يقوم بصرف قيمة الضمان الاجتماعي النقدي لجميع الفئات الأكثر استحقاقاً، وقد وضحت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي علي توتير بأن هناك بعض الشروط التي يجب توفرها في جميع المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي المطور، حتي توافق الوزارة علي الصرف الدوري والمستمر لقيمة الضمان المستحقة، علي أن يتم احتساب المعاش من خلال آلية محددة يتم من خلالها صرف الدعم سواء للفرد أو الأسر، وسوف نوضح لكم شروط استحقاق صرف الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة لجميع المستفيدين من خدمات الوزارة.

شروط استحقاق نظام الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط الخاصة بالاستحقاق الذي يخص الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي، وفيما يلي الشروط:

يستفيد من المعاش المواطن السعودي الجنسية علي أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية، علي أن يتم استثناء الحالات التالية: زوجة المواطن السعودي أو مطلقته أو أرملته ممن يكون لهم من أبناء سعوديين، علي أن تكون المرأة مقيمة بشكل دائم ومستمر داخل أراضي المملكة من خلال إقامة نظامية سارية المفعول. أبناء المرأة المطلقة أو الأرملة من مواطن غير سعودي الجنسية، علي أن تكون الإقامة الخاصة بهم سارية المفعول ودائمة داخل المملكة، مع توافر مستند الزواج الرسمي الخاصة بالمرأة. جميع المواطنين من ذوي الإعاقة أو الأرامل والأيتام، بشرط إقامتهم داخل المملكة العربية السعودية بصفة مستمرة.



طريقة حساب معاش الضمان الاجتماعي

يتم احتساب قيمة الضمان الاجتماعي بناءً علي بعض الأسس التي تم وضعها من جانب مختصي وزارة الضمان الاجتماعي، والتي تتم علي النحو التالي: