الأمم المتحدة: مستمرون بالتعامل مع "حماس"أعلنت الأمم المتحدة، السبت، استمرار تعاملها مع حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك تعليقا على شروع بريطانيا في استصدار قانون يصنف الحركة "منظمة إرهابية".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي: "مستمرون في التعامل مع السلطات القائمة في غزة (حماس) كلما قضت الضرورة ذلك، ونحن نترك للدول الأعضاء أن تتخذ قرارها في هذا الشأن".

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أعلنت أمس الجمعة أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف "حماس" منظمة "إرهابية"، ويحضرها في المملكة المتحدة.

وقالت باتيل في تغريدة: "لقد اتخذت إجراءات لحظر "حماس" بالكامل، هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان"، حسب زعمها.