بالصور.. الأمطار تجرف جثث المقابر في مرسى مطروح المصرية

جرفت مياه السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة، المقابر بمحافظة مرسى مطروح شمالي عند الحدود الغربية لمصر.

وتسببت المياه في غرق وجرف وهدم مقابر منطقة غوط رباح بمرسى مطروح مما نتج عنه طفو رفات الموتى.

وقال مصدر أمني لموقع دوت الخليج إن السلطات بمعاونة الأهالي تعمل على معالجة الموقف وشفط المياه من المنطقة من أجل إعادة ترميم المقابر وإعادة تكفين ودفن رفات الموتى مرة أخرى.

وأوضح المصدر كذلك أن أجهزة محافظة مطروح عملت على نشر فرق الطوارئ بجميع شوارع المحافظة لشفط المياه وتطهير مخرات السيول واتخاذ الاستعدادات اللازمة من أجل مواجهة موجة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن 10 محافظات مصرية تعرضت لهطول أمطار شديدة نتج عنها سيول وتكدس للمياه بالشوارع ومن تلك المحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ ومرسى مطروح والبحيرة وجميعها أعلنت حالة الطوارئ فضلا عن تعطيل الدراسة حتى انتهاء موجة الطقس السيئ التي بدأت منذ ليل الجمعة.