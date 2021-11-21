نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمارة القبول المركزي 2021-2022 تمديد فترة التقديم للجامعات العراقية 4 أيام بعد إعلان نتائج السادس الإعدادي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمارة القبول المركزي 2021-2022 ، ما زلنا نتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة عن استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات العراقية للعام الدراسي الجديد 2022 ، حيث أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمارة القبول المركزي 2021-2022 للجامعات العراقية منذ فترة ماضية، وما زال البحث مستمرة من قبل الكثير الطلاب والطالبات بحثاً ورغبة في الوصول إلى رابط استمارة التقديم للقبول المركزي 2022 ، وسوف نعمل خلال هذه الصفحة على تسليط الضوء الاستمارة الإلكترونية للتقديم للجامعات العراقية لطلاب السادس الإعدادي الأحيائي, التطبيقي, الأدبي، كما سنتعرف على شروط القبول المركزي 2021-2022 للجامعات العراقية.

الاستمارة الإلكترونية للتقديم للجامعات العراقية 2021-2022

استمارة القبول المركزي 2021-2022 ، كما ذكرنا أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستمارة الإلكترونية للتقديم للجامعات العراقية ، وذك خلال الفترة الماضية، وشهد رابط استمارة القبول المركزي لطلاب السادس الإعدادي إقبالاً كبيراً مما أدى إلى حدوث عطل فني في موقع الاستمارة الإلكترونية للقبول المركزي ، ولكن تم العمل على تصليح هذا العُطل على الفور وتم تفعيل رابط الاستمارة الإلكترونية للتقديم على القبول المركزي للجامعات العراقية على الفور.

كما أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط القبول المركزي 2021-2022 للجماعات العراقية ، كما أشارت إلى الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بملء استمارة القبول المركزي 2022 ، والآن نستعرض عليكم شروط القبول المركزي للجامعات العراقية كما جاءت نقلاً عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

شروط القبول المركزي في الجامعات العراقية 2021-2022

بينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شروط القبول المركزي في الجامعات العراقية 2022 ، كما أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن استمارة القبول المركزي ستظل متاحة ومفعلة لطلاب السادس الإعدادي الدور الأول والثاني، كما سيتم قبول ذوي الشهداء من خلال تخصيص استمارة إلكترونية للقبول المركزي خاصة بهم.

يُشترط أن يكون الطالب أو الطالبة المتقدم من خريجي العام الدراسي الحالي أوالسابق، أو يكون أحد الطلبة العراقيين الوافدين الحاصلين على الشهادة الإعدادية ومن مواليد سنة 1997.

على أن يسجل خريجي الدراسة الإعدادية من الفروع العلمية (أحيائي أو تطبيقي)، 50 اختياراً لا يقل عدد المعاهد منها عن 10.

أما خريجي الدراسة الإعدادية الأدبية فعليهم تسجيل مالا يقل عن 25 اختياراً، ولا يزيد عن 50 اختيار، وأن لا يقل عدد المعاهد عن 10.

استمارة القبول المركزي 2021-2022

من خلال الدخول عبر رابط استمارة القبول المركزي للجامعات العراقية ، يُمكنكم التقديم في الجامعات العراقية 2021-2022 ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تم توضيحها بعاليه نقلاً عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وستحدد الوزارة موعد نتائج القبول المركزي بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني لسادس الإعدادي.

وفي ذات السياق أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الجمعة الموافق 19-11-2021 تمديد فترة التقديم استمارة القبول المركزي 2021-2022 للدور الأول والثاني لتكون أربعة أيام بعد إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني ، وسنتابع معكم المزيد من المعلومات والتفاصيل الجديدة بخصوص هذا الشأن.