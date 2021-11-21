انت الان تتابع تفاصيل خبر شركة الخطوط الجوية القطرية بصدد تقديم طلب اقتناء أكبر طائرة بمحركين من بوينغ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن أكبر الباكر رئيس الخطوط الجوية القطرية التنفيذي أن الشركة القطرية مقبلة على شراء طائرة شحن، وتدرس عرضا مغريا من شركة بوينغ الأمريكية.

وقال أكبر الباكر “ندرس بشكل جدي تقديم طلبية مهمة لطائرات الشحن، لأننا بالإضافة إلى عملنا على تنمية نشاط الشحن لدينا، فنحن بحاجة أيضا أن نكون على مسار مستدام في هذا الصدد، وسنقدم قريبا طلبية مهمة لقصد اقتناء طائرات الشحن”.

وأضاف ” طبعاً لا يمكنني إخباركم مع من سنعقد الصفقة. ولكن كل ما يمكنني قوله أن العرض الذي قدم إلينا من طرف بوينغ جذاب للغاية بالنسبة لشركة الطيران.”

وستكون النسخة الأولى من طائرة 777 إكس في منافسة مع نسخة الشحن من الطائرة إيرباص إيه 350 (Airbus A350) التي ضمنت مبيعتها الأولى في معرض دبي للطيران، .

الباكر قال أيضا ” نحن لا ننظر إلى السعر فقط، ولكن يهمنا الأداء، واظن أن الطائرة التي تطورها البوينغ سوف تتفوق على أسطولنا الحالي في الأداء. ”

وكان الباكر قد تحدث للصحفيين أثناء العرض التقديمي لأكبر طائرة بمحركين في العالم نسخة الركاب من 777 إكس، التي ظهرت لأول مرة في معرض دبي للطيران. لتحط الرحال بعدها في الدوحة.

وعرفت طائرة الركاب التي تخلف الطائرة 777 ذات البدن العريض والأكثر مبيعا من بوينغ. عرفت تأخيرا دام عامين ونصف على الأقل، مما خلف حالة من الضبابية حول جدول اعتمادها الزمني.

و تتوقع الخطوط الجوية القطرية استلام النسخة الأولى من طائرة 777 إكس سنة 2023 حسب ما أفاد الباكر.في حين أكدت بوينغ هذا الأسبوع أنها تلتزم بخطط تسليم الطائرة في تلك السنة.

وأصبحت شركات الطيران تعتبر الشحن الجوي شريان حياة مع انهيار حركة الركاب لديها بسبب فيروس كورونا.

وخلال عشر سنوات، أصبحت الخطوط الجوية القطرية تلعب دوراً رئيسيا في الشحن الجوي.