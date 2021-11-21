الأردن.. "الغذاء والدواء" تنفي بيع لحوم حمير بمنشآت في عمّان

نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع لحوم حمير في العاصمة الأردنية عمان.
وأكّدت المؤسسة في بيان أن ما يتم تداوله غير صحيح، نافيا وجود مثل هذه الممارسات في منشآت بيع اللحوم في كافة مناطق المملكة.
وشدد البيان على أن كافة المنشآت الغذائية، بما فيها أماكن بيع اللحوم تخضع لرقابة دورية مشددة من قبل فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في كافة فروعها، بما فيها الفروع المُستحدثة مؤخرا في مختلف محافظات المملكة.
ودعت المؤسسة إلى تحري الحقيقة، والالتزام بالدقة والموضوعية والرجوع للمؤسسة والجهات الأمنية المختصة للتأكّد من صحة مثل هذه المعلومات قبل تداولها؛ تجنبا لتضليل المواطنين.
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