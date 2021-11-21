إطلاق نار فى مطار أمريكى يثير الذعر بين المسافرين

جدة - نرمين السيد - ووقع إطلاق النار فى منطقة الفحص الأمني، وقالت إدارة المطار: "وقع حادث عرضى فى المطار.. لا يوجد خطر على الركاب أو الموظفين.. التحقيق جار وسيتم نشر المزيد من المعلومات".

ونشرت وسائل إعلام أمريكية ودولية مقطع فيديو يظهر محاولات الركاب فى صالة المطار الهرب من إطلاق النار.

وعلى صعيد المطارات، كشفت إدارة أمن النقل الأمريكية عن سفر 2.24 مليون راكب جوا الجمعة، فى أكبر عدد للركاب منذ اندلاع جائحة كورونا فى الولايات المتحدة.

وقالت ليزا فاربستاين المتحدثة باسم إدارة أمن النقل الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إن ذلك يمثل "أعلى معدل للسفر" منذ مارس عام 2020 عندما تسببت الجائحة فى توقف السفر والعمل فى البلاد.