واشنطن: الهجوم الحوثى على مأرب يؤدى للتصعيد بمختلف أنحاء اليمن

جدة - نرمين السيد - قال مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن الهجوم الحوثى على مأرب يؤدى إلى تصعيد فى كافة انحاء اليمن، مؤكدا أن عمل الصليب الأحمر الدولى "بالغ الأهمية".





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