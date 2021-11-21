الصحة العالمية تحذر من وفاة نصف مليون شخص بكورونا هذا الشتاء بأوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال مدير المكتب الأوروبى لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ فى تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" إن المنظمة "قلقة للغاية" من انتشار كورونا فى أوروبا جراء الموجة الجديدة للفيروس.

وأضاف: "قد يموت حوالى 500 ألف شخص فى أوروبا حتى مارس نتيجة جائحة كورونا، إذا لم تشدد دول المنطقة القيود وتتخذ إجراءات عاجلة".

ولفت إلى أن "ارتداء الكمامة يمكن أن يساعد فى مواجهة تفشى الفيروس".

وأشار إلى أن "فصل الشتاء وعدم وجود كميات من اللقاحات المضادة للفيروس قادرة على تغطية حملات التطعيم، وسلالة دلتا المتحورة الأسرع انتشارا، كانت وراء احتدام الوباء".

ودعا إلى زيادة الإقبال على اللقاحات وتنفيذ إجراءات الصحة العامة الأساسية والعلاجات الطبية الجديدة للمساعدة فى مكافحة الجائحة.

وقال: "أصبح كورونا مرة أخرى السبب الأول للوفيات فى منطقتنا".

وأكد أنه "يجب التعامل مع إلزامية التطعيم على أنها الملاذ الأخير" لمكافحة الفيروس... سيكون من المناسب جدا بدء مناقشة تشريعية وعامة" حول إلزامية التطعيم.