مؤسسة الوليد بن طلال احصل على المساعدات المالية أو وحدات سكنية بالشروط وخطوات التقديم

تعد مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من أكثر المؤسسات التي تقدم المساعدات المالية للفئات المستحقة سواء الأسر الفقيرة أو ذو دخل منخفض، فقد أكدت مؤسسة الوليد على ضرورة توافر الشروط الخاصة بالاستحقاق للتمكن من الحصول على الدعم، حيث يعاني الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة من غلاء الأسعار والصعوبات التي واجهها الكثير نتيجة وباء كورونا، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية الحصول على المساعدات المالية من خلال الدخول على الرابط الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية:

تعد مؤسسة الوليد من أكثر المؤسسات وقد تكون أولهم في تقديم الخير، حيث بدأ المشروع بنجاح باهر ووصل إلى توفير 10000 مسكن التابع لمشروع الإسكان التنموي، وقد تم توفير حوالي 10000 سيارة حيث وصل عدد الأشخاص المستفيدين إلى 100 ألف مواطن ومواطنة من السعوديين خلال 10 سنوات، ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة تقدم العديد من المشروعات لمساعدة الأسر على التغلب على الظروف الصعبة.

رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بالخطوات:

أكدت المؤسسة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر لكي يتمكن المواطن من الحصول على المساعدة المالية عليه أولاً أن يقوم بالتسجيل في المؤسسة، ونوضح لكافة متابعي موقعنا خطوات التسجيل في المؤسسة عبر هذا المقال، وهي:

الدخول على الرابط الرسمي مؤسسة الوليد بن طلال.

اختيار أيقونة تسجيل جديد

التأكد من كتابة البيانات المطلوبة عند الدخول ومن أهمها البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

الموافقة على شروط وأحكام المؤسسة.

الضغط على أيقونة تسجيل.

مواعيد إعلان الدفعات:

نظراً لتزايد الأسئلة الشاسعة من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية على رابط المؤسسة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر، وشملت من ضمن الأسئلة مواعيد إعلان الدفعات، فقد أشارت المؤسسة إنه يتم الإعلان عن موعد الدفعة في حساب صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال في تويتر أو حساب مؤسسة الوليد للإنسانية، وعند التسليم يتم التواصل هاتفياً مع الأشخاص المستفيدين.

عدم تأجيرها ككل أو جزء أو بيعها أو إعطائها لغير المستفيد.

الإقامة بها بغرض سكن عائلي.

الالتزام بعدم القيام بأي ممارسات مخالفة للدين والتقاليد الاجتماعية والقوانين الملزمة بالدولة من طرف المستفيد أو أن طرف الزوار الذين يفدون إلى المستفيد كإقامة المحاضرات الدينية أو التجمعات غير النظامية بالإضافة إلى استغلالها أو جزء منها تجارياً.

عدم إحداث أي تعديل أو تكسير داخل الشقة أو خارجها.

يتعهد بدفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء الشهرية، ورسوم تركيب واستهلاك التلفون الثابت، أو أي رسوم أخرى قد تطرأ على هذه الشقة.

الالتزام بصيانة الوحدة السكنية، والمحافظة عليها على أكمل وجه كما تم استلامها.

التعهد بإبلاغ وتسليم الوحدة السكنية لمؤسسة الوليد الخيرية في حالة الاستغناء عن الوحدة السكنية لأسباب مثل الاكتفاء المادي أو الوفاة لا سمح الله أو غير ذلك حيث أنها لا تورث إلا أن يكون المتوفي ترك أولاداً صغاراً ، أو ورثته فقراء غير قادرين على توفير مسكن خاص بهم، فإن الوحدة السكنية بهذه الحالة تنقل إليهم.

شروط البقاء في الوحدة السكنية:آلية الغاء الطلب أو التعديل:

جاء إحدى التساؤلات من قبل المستفيدين هل من الممكن الغاء الطلب أو التعديل عليه بعد الحصول على رقم الطلب، وجاء رد المؤسسة على إنه نعم يستطيع المتقدم من تغيير معلوماته إذا لم يتم تغيير حالة المستفيد من قبل المشرف على البرنامج.