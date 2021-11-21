زفيريف يهزم جوكوفيتش ويواجه ميدفيديف بنهائي بطولة باركليز

تغلب ألكسندر زفيريف على توتره قرب النهاية ليفوز 7-6 و4-6 و6-3 على المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش ويضرب موعدا مع دانييل ميدفيديف في نهائي البطولة الختامية لموسم تنس الرجال.

وبعد أن تقاسم اللاعبان أول مجموعتين، بدأت الأخطاء السهلة في التسلل إلى أداء جوكوفيتش في المجموعة الثالثة وسدد ضربة خلفية خارج الملعب ليمنح زفيريف أول كسر للإرسال في المباراة ويتقدم 3-1.

وبعد شوطين آخرين، بدأ أداء اللاعب الألماني البالغ من العمر 24 عاما في التراجع، وقلت سرعة إرساله الأول وأصبحت تسديداته أكثر ضعفا، مما فتح الباب أمام جوكوفيتش لكسر إرساله.

لكن زفيريف سدد ضربة إرسال ثانية لم يستطع جوكوفيتش التعامل معها ليتقدم 5-2 قبل أن يحسم المباراة بضربة الإرسال الساحقة رقم 14 له في المباراة.

وقال زفيريف "بمجرد أن يستعيد نوفاك إيقاعه في رد الإرسال، يصبح الأمر صعبا جدا، ولذلك حاولت تجربة أشياء مختلفة.

"كنت سأكون سعيدا بارتكاب أخطاء مزدوجة في بعض الأحيان، لكني لم أرغب في السماح له باستعادة إيقاعه. أنا سعيد لأنني فزت، لكن المباراة كان من الممكن أن تسير في أي اتجاه".

وحرم الانتصار جوكوفيتش من الفوز بلقبه السادس في البطولة الختامية، وهو ما كان سيجعله يعادل الرقم القياسي الذي يحمله روجر فيدرر.