جدة - نرمين السيد - ونظمت "مظاهرة جسر لامبيث" دعما لتسعة من نشطاء "إنسوليت بريطانيا" الذين سجنوا هذا الأسبوع لتحديهم أمرا قضائيا بشأن إغلاق الطرق. وشارك فى الاعتصام ما يصل إلى 250 شخصا، وأغلقوا الجسر لساعات. ونفذت الشرطة الاعتقالات بموجب قانون النظام العام للاحتجاج، وقالت إن الجسر أعيد فتحه فى حوالى الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة البريطانية تعتقل 30 شخصا عطلوا المرور عبر أحد جسور لندن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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