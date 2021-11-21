العثور على قنبلة 100 كيلو فى التشيك .. وإجلاء 1300 شخص

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الشرطة: "تم العثور على القنبلة من قبل رجل يحفر الأرض قرب منزله، وأبلغ الشرطة بما وجد، ثم أصدر المهندس الذى وصل إلى مكان الحادث الأمر بإجلاء جميع السكان داخل دائرة نصف قطرها 800 متر (0.5 ميل)؛ نحو 1300 شخص".
وأضاف المتحدث: "عملية الإخلاء لا تزال مستمرة، واستقر بعض السكان فى صالة ألعاب رياضية داخل مدرسة قريبة بعد مغادرة منازلهم، والبعض الآخر ينتظر فى حافلة لرجال الإطفاء، وبعد انتهاء الإخلاء، سيبدأ خبراء المتفجرات إخراج القنبلة من المدينة وتدميرها"
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