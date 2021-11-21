المكسيك تسجل 3306 إصابات جديدة بفيروس بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 3 ملايين و862137 حالة، وعدد الوفيات إلى 292372.

ويشير مسؤولون، إلى أنه "من المرجح أن تكون إصابات ووفيات كوفيد-19 الفعلية أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة".