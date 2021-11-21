الصين تخفض العلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحطة، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة فتح مكتب تمثيلى لتايوان فى فيلنوس عاصمة ليتوانيا. وكما ورد فى البيان الحكومي، تنظر الصين إلى افتتاح مكتب تمثيلى لتايوان فى ليتوانيا، كانتهاك لمبدأ الصين الواحدة ووحدة وسلامة أراضيها، وتعتبره بمثابة التدخل فى شؤونها الداخلية. ونقلت المحطة التلفزيونية، عن بيان للممثل الرسمى لوزارة خارجية الصينية: "تعرب الصين فى هذا الصدد عن استيائها الشديد واحتجاجها القوي، وقررت خفض العلاقات الدبلوماسية الصينية- الليتوانية إلى مستوى القائم بالأعمال".

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