سحب رخصة رئيس وزراء بولندا الأسبق لتجاوزه السرعة وتغريمه 120 دولارا

وكان توسك، رئيس وزراء بولندا فى الفترة من 2007 إلى 2014، قد أعلن عبر صفحته على "تويتر" يوم السبت أن العقوبة كانت مناسبة: "قبلتها من دون مناقشة".
ونقلت وكالة الأنباء البولندية "باب" عن الشرطة قولها إنه تم توقيف توسك بالقرب من بلدة مالاوا شمال وارسو صباح السبت لقيادته بسرعة 107 كيلومترات فى حين أن الحد الأقصى للسرعة هناك 50 كيلومترا فى الساعة.
يذكر أن توسك هو زعيم حزب "المنبر المدني" الليبرالى المحافظ أكبر حزب معارض فى بولندا
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