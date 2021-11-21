البرازيل .. تسجيل 8833 إصابة جديدة بفيروس كورونا و217 وفاة

جدة - نرمين السيد - وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى تراجع فى الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم أمس، حيث سجلت الجمعة 13355 إصابة جديدة بفيروس كورونا و226 وفاة.
وسجلت البرازيل منذ بداية الجائحة 22 مليونا و12150 إصابة، فى ثالث أكبر عدد إصابات فى العالم.
كما وثقت 612587 وفاة، مسجلة ثانى أكبر عدد وفيات عالميا منذ ظهور الجائحة.
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