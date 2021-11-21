إحصائية : وفيات 2021 في الولايات المتحدة جراء كورونا أكبر من 2020

جدة - نرمين السيد - وأشارت الإحصائية الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد إلى الجائحة أسفرت منذ بدايتها عن وفاة 770 ألفا و816 شخصا من بينها 385 ألفا و343 حالة وفاة فى عام 2020.

وأوضحت أنه فى عام 2021 بلغت الوفيات وفقا لجونز هوبكنز 385 ألفا و437 حالة حتى الآن، وقبل نحو شهر من نهاية العام.

من ناحية أخرى، يرى مراقبون أن أعداد وفيات عام 2020 كانت أقل تقديرا، نظرا لقلة الاختبارات التى تؤكد أن سبب الوفاة ناجم عن الإصابة بالفيروس التاجي.