السلفادور تخطط لأول "مدينة بتكوين" بتمويل من سندات

كشف رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، أمس السبت، إن بلاده تخطط لبناء أول "مدينة بتكوين" في العالم.
وقال بوكيلة إنه من المقرر أن يتم تمويل "مدينة بتكوين" هذه في البداية من خلال سندات بتكوين، ليزيد من رهان البلد الواقع في أميركا الوسطى على العملة المشفرة.
وخلال حديثه في فعالية بمناسبة اختتام أسبوع للترويج لعملة بتكوين المشفرة في السلفادور، قال بوكيلة إن المدينة المخطط لها في شرق البلاد ستحصل على إمدادات الطاقة من بركان، ولن تفرض أي ضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة.
وقال بوكيلة أمام حشد في الفعالية "سنبدأ التمويل في 2022، وستكون السندات متاحة في 2022"، وفقا لرويترز.
ولدى حديثه بجانب بوكيلة، قال سامسون ماو، كبير المسؤولين الاستراتيجيين في مزود تكنولوجيا سلسلة الكتل "بلوك ستريم"، إن السلفادور ستصدر في البداية سندات بقيمة مليار دولار مدعومة بعملة بتكوين المشفرة لبدء جمع أموال من أجل المدينة المخطط لها.
يشار إلى أن السلفادور صارت، في سبتمبر الماضي، أول دولة في العالم تتبنى بتكوين باعتبارها عملة قانونية.
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