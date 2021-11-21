الحجرف:لا حل لملف نووي إيران دون إشراك دول الخليج بالمفاوضات

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أنه لا يمكن التوصل لحل بشأن الملف النووي الإيراني دون إشراك دول الخليج العربي في مفاوضات فيينا.

وقال الحجرف لـ"دوت الخليج": "يجب أن تشمل المفاوضات مع إيران برامجها الصاروخية وسلوكها في المنطقة".

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أنه "لا نقبل أي تطاول على الدول الأعضاء في المجلس من أطراف لبنانية تسعى لتحقيق مكاسب سياسية محلية".

وكان الحجرف قد عبّر سابقا، عن رفضه التام جملة وتفصيلا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن الأزمة اليمنية، والتي قال إنها تعكس فهما قاصرا وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.

واستنكر دفاع وزير الإعلام اللبناني عن جماعة الحوثي الانقلابية في الوقت الذي يتجاهل فيه تعنت الحوثي ضد كل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية، وفي الوقت الذي تستهدف جماعة الحوثي السعودية بالصواريخ والمسيرات، وتقوم بذات الشيء تجاه أبناء الشعب اليمني الأعزل وتمنع وصول المساعدات الإغاثية للمناطق المنكوبة.