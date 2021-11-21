ضحايا كورونا.. 5 ملايين وفاة و257 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا حول العالم إلى 257.1 مليون إصابة حتى صباح اليوم، فيما بلغ عدد جرعات اللقاحات الموزعة 7.37 مليارات.





كما أشارت أحدث بيانات الجامعة الأمريكية، إلى تسجيل 257158 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حول العالم، إضافة إلى 5.146 ملايين وفاة جراء الإصابة بالفيروس. وذكرت البيانات المجمعة أنه تم توزيع 7.370 مليارات جرعة لقاح من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم.

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