“الحجز مستمر”هنا رابط موقع حجز تذاكر الهلال وبوهانج أحجز مقعدك في نهائي دوري أبطال أسيا الآن

كل من يرغب في مشاهدة نهائي الحلم العربي مباراة الهلال وبوهانج، يمكنه الآن الدخول على رابط موقع حجز تذاكر الهلال وبوهانج الكوري إلكترونياً، عبر الموقع المخصص للحجز التذاكر الذي أعلن عنه نادي الهلال قبل نفاذ الكمية المخصصة للجماهير من قبل الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، وكانت اللجنة المنظمة لطرح التذاكر قد أجلت الطرح للجماهير أكثر من مرة خوفاً من بيع التذاكر في السوق السوداء بأضعاف ثمنها، وتم وضع ألية طرح التذاكر التي تضمن عدم بيعها في خارج أطار القانون المنظم لعملية البيع.

رابط موقع بيع تذاكر مباراة الهلال

كانت إدارة بيع التذاكر قد حددت التذاكر الموحدة التي سيتم بيعها للجماهير الهلالية التي حضرتك مباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي، وتم قرائها عبر بوابة استاد الأمير فيصل بن فهد بحد أقصى كل حساب شخصي يمكنه شراء تذكرتين فقط، وتجدر الإشارة إلي أن عدد التذاكر المخصص يمثل نسبة 60% من سعة ملعب الملك فهد الدولي، يتم حجزها وفق شروط محددة وفيما يلي خطوات حجز التذاكر إلكترونياً.

خطوات حجز تذاكر نهائي دوري أبطال أسيا

الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لبيع التذاكر “تكتس الهلال“.

في حالة وجود حساب مسبق أضغط تسجيل دخول مباشراً.

إذا كنت لا تمتلك حساب قم بإنشاء حساب جديد.

حدد المباراة “الهلال* بوهانج”.

قم باختيار الفئة التي ترغب في شرائها من التذاكر.

حدد المقعد التي ترغب في الجلوس عليه.

قم بدفع ثمن التذكرة إلكترونيا وحمل التذكرة عبر تطبيق توكلنا.

فئة المنصة الذهبية 6500 ريال.

المنصة الفضية 3500 ريال للتذكرة.

ثمن تذكرة البريميوم 700 ريال سعودي.

ثمن تذكرة واجهة الملعب تتراوح بين 120 ريال و200 ريال بحسب الموقع.

التذاكر الموحدة للجماهير والعائلات 65 ريال سعودي للتذكرة.

أسعار تذاكر مباراة الهلال وبوهانج القادمةرابط موقع تذاكر الهلال السعودي وبوهانج الكوري

تم تحديد نظام بيع التذاكر إلكترونياً لجميع مباريات الكرة التي تقام في السعودية، سواء مباريات محلية في الدوري السعودي أو مباريات دولية للأندية أو المنتخب الوطني السعودي، تجنباً للتذاحم وانتشار فيروس كورونا بين المشجعين وذالك تماشياً مع التحول الرقمي، الذي تنشده المملكة طبقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلي تقديم كافة الخدمات عن بعد.