جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية اليابانى، يوشيماسا هاياشى، اليوم الأحد، إن نظيره الصينى، وانج يى، دعاه إلى زيارة رسمية لبلاده خلال محادثة هاتفية بينهما، مشيرا إلى أنه "لم يتم تحديد أى شيء، ولم يتم اتخاذ أية ترتيبات" لتلك الزيارة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية اليابان يتلقى دعوة من نظيره الصينى لزيارة بكين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.