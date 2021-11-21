جدة - نرمين السيد - ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية فوق مستوى الثلاثة آلاف إصابة اليوم الأحد لليوم الخامس على التوالي، لتثير المخاوف من تجدد انتشار الفيروس قبل أشهر الشتاء وإعادة فتح المدارس بشكل كامل.





وسجلت كوريا الجنوبية 3120 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 3098 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 415425، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 30 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3274 وفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تسجل 3120 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.