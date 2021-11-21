اغتيال صحفى صومالى بهجوم انتحارى فى مقديشيو

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤولون فى الصومال، اليوم الأحد، مقتل مدير راديو مقديشيو، المعروف بانتقاده لجماعة الشباب الإرهابية، جراء تفجير انتحارى استهدفه أثناء مغادرته مطعمًا فى العاصمة مقديشيو، أمس السبت.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أصدرت حركة الشباب المتشددة بيانًا، تعلن فيه تبنيها للتفجير الذى أسفر عن مقتل مدير راديو مقديشو محمود جوليد، وإصابة اثنين آخرين، هما مدير التلفزيون الوطنى الصومالى وسائق.

وفى بيان له، قال نائب وزير الإعلام الصومالى، عبد الرحمن يوسف عمر: "رحم الله أخى عبد العزيز محمود جوليد، رجل شجاع خسرته الأمة".

كما أكد المسؤول بالحكومة الصومالية، إسماعيل مختار عمر، زميل الإعلامى الراحل، أن الشرطة خلصت إلى أن الانفجار نجم عن هجوم انتحارى، موضحًا أنه "غادر المطعم وسار إلى سيارته مع زميل له بعد العشاء، ثم ركض انتحارى باتجاه هذه السيارة، وفجر نفسه".

يذكر أن الإعلامى الصومالى الراحل محمود جوليد، اشتهر بإجراء لقاءات صحيفة مع بعض المحتجزين من حركة الشباب لدى قوات الأمن الصومالية، حيث جذبت برامجه اهتمام قطاع كبير من الجمهور داخل وخارج الصومال.