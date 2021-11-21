فى حماية شرطة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضحت مصادر فلسطينية فى القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى فى ساعات الصباح الباكر، حيث نفذوا جولات استفزازية فى باحاته. وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى إجراءات عسكرية مشددة تجريها قوات الاحتلال الإسرائيلى بالتزامن فى القدس القديمة وبوابتها، حيث تجرى عمليات تفتيش دقيق للمواطنين والمصلين فى الأقصى، تصل إلى حد الاعتداء على بعضهم.

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