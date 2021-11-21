صرف راتب التأهيل الشامل طريقة الاستعلام عن الراتب مع الشروط اللازمة لصرف الراتب

يبحث العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن موعد صرف راتب التأهيل الشامل 1443وهو راتب يتم صرفه إلى المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا الراتب نوع من المساعدات الحكومية التي تقدمها حكومة المملكة إلى المواطنين المحتاجين من فئات متعددة بشكل شهري، ولذلك من خلال فقرات هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام الإلكتروني عن الموعد الخاص بصرف راتب التأهيل الشامل عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك الشروط المطلوبة للحصول عليه.

الاستعلام عن موعد صرف التأهيل الشامل 1443

هناك بعض الخطوات التي يجب على المستفيد أن يقوم بها للاستعلام الإلكتروني عن موعد صرف الراتب، وهذه الخطوات هي كالتالي:

يتم أولا الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي على الإنترنت.

الخطوة التالية هي الضغط على اختيار الخدمات الإلكترونية من صفحة الموقع الرئيسية.

من القائمة الفرعية يتم اختيار وكالة خدمات الرعاية.

بعد ذلك يتم الدخول على اختيار مسمى الإعانة المالية.

يطلب الموقع بعد ذلك أن يتم كتابة بيانات المستفيد مثل رقم المستفيد.

يجب أن يقوم المستفيد بعد ذلك باختيار نوعية الإعاقة.

الخطوة الأخيرة هي كتابة رمز التحقق والضغط على عرض.

شروط راتب التأهيل الشامل

حتى يتم الحصول على راتب التأهيل الشامل 1443 هناك بعض الشروط الواجب توافرها، وقد تم تحديد هذه الشروط من الجهة المختصة بصرف الراتب وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي كالتالي: