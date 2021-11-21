ضبط تردد قناة كرتون نتورك الجديد بالعربية 2022 Cartoon Network على النايل سات والعرب سات

انتشرت قنوات الأطفال مؤخرًا، حيث تقدم مواد تعليمية مناسبة لمختلف الأعمار، ومن أهم قنوات الأطفال المقبولة للترويج للعالم قناة كرتون نتورك بالعربية CN، وازداد البحث مؤخرًا عن ترددها الجديد، بعد ذلك تم تغييره حسب ما أعلنه منظموها، حيث إنها إحدى القنوات الشعبية للأطفال والشباب، وتقدم محتوى ترويجيًا مجانيًا طوال اليوم. بدأت القناة بث برامجها عام 2010 ميلادي لأول مرة في المنطقة العربية، من مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لكنها مملوكة لشركة Cartoon Network International وأصبحت من القنوات المميزة.

عقدت قناة beIN القطرية صفقة مع شركة Turner Broadcasting System العالمية، المالكة لـ Cartoon Network CN، لكي تنتقل كرتون نتورك إلى هناك، واستمرت في تقديم محتوى مميز و ملائم للأطفال وللشباب، وقد استفاد الجمهور من ذلك، حيث زاد بشكل كبير الطلب على مراقبة برامج القناة و يمكن للراغبين في استقبال بث القناة ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية:

إسم القناة : كرتون نتورك بالعربية CN .

إسم القمر : النايل سات .

تردد القناة : 11276 .

معامل الاستقطاب : عمودي .

معدل الترميز : 3/4 .

معامل الترميز : 27500 .

إسم القناة : كرتون نتورك بالعربية CN .

إسم القمر : العربسات .

تردد القناة : 11747 .

معامل الاستقطاب : عمودي .

معدل الترميز : 3/4 .

معامل الترميز : 27500 .

تردد قناة كرتون نتورك على النايل ساتتردد قناة كرتون نتورك على العربسات

تهدف قناة كرتون نتورك بالعربية CN إلى تقديم محتوى استثنائي يناسب مختلف الأعمار، من الطفولة إلى المراهقة ، من خلال دبلجة المحتوى باللغة العربية ويتم ذلك حسب هذه الفئات العمرية كما يتم بث برامج مميزة وهي تماز بأنها تتنوع بين المتعة والترفيه والتعلم. أهم هذه البرامج هي: