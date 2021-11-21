وزير الخارجية الأردنى: ندعم أمن العراق واستقراره

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين على هامش أعمال قمة الأمن الإقليمى "حوار المنامة 17". وأشاد الجانبان -وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- بالتطور النوعى الذي تشهده العلاقات الثنائية بين العراق والأردن فى سائر المجالات، وتبادلا الرؤى والأفكار حول مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، كما تناولا سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى على مختلف الأصعدة.

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