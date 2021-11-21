السودان: حرق قسم شرطة ونهب محتوياته فى بحرى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت الوكالة، قال بيان للمكتب الصحفى للشرطة فى السودان، إنه فى حوالى الساعه الثالثه ظهرًا، اقتحم المتظاهرون القسم، وقاموا بالاعتداء على شرطى، ونهب ممتلكات القسم واضرام النيران.
وأشارت "سونا" إلى أن إدارة النجدة هى إدارة خدمية تستجيب لنداء المستغيثين فى السودان، عبر الرقم (999)، على مدار اليوم.
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