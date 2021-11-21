بسبب قرار أممى.. كوريا الشمالية تتعهد بمواجهة القوى العدائية

جدة - نرمين السيد - وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على مشروع القرار المشار إليه قبل 4 أيام، وسط توقعات بالمصادقة عليه فى الشهر المقبل، وهو القرار رقم 17 الذى تتبناه الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية سنويًا.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قالت وزارة الخارجية فى كوريا الشمالية إنها ترفض بصورة قاطعة قرار القوى العدائية المناهض لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المتعلق بحقوق الإنسان.
ووصفت خارجية بيونج يانج القرار الأممى بأنه نتاج سياسة عدائية ضد كوريا الشمالية، ويمثل معايير مزدوجة.
ويتهم مشروع القانون الأممى كوريا الشمالية بارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة، ما بين اعتقال مئات الآلاف من السجناء السياسيين فى معسكرات، إلى عمليات التعذيب والإعدام علنًا.
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