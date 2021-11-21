بريطانيا تطلب مساعدة عاجلة من الولايات المتحدة

وذكرت مجلة "ميليترى ووتش" العسكرية الأمريكية، اليوم الأحد، أن "الطلب البريطانى العاجل يبرز الأولوية القصوى التى توليها لندن لانتشال الطائرة الشبحية الغارقة من قاع المتوسط للحيلولة دون سقوط حطامها فى أيدى أعداء محتملين".
وتشير التقارير إلى أن المقاتلة أمريكية الصنع تحطمت عقب إقلاعها مباشرة من على متن حاملة الطيران البريطانية "الملكة إليزابيث"، التى انتهت للتو من جولتها البحرية التى استغرقت سبعة أشهر.
وكان على متن الحاملة 8 مقاتلات بريطانية شبحية F-35B فقط؛ نظرا لأن دخولها الخدمة فى البحرية البريطانية لا يزال يشهد تباطؤا.
وذكرت التقارير أن بريطانيا طلبت الاستعانة بالخبرات والعتاد الأمريكيين، فى إشارة إلى منظومة "تاود بينجر" التى تملكها البحرية الأمريكية، التى تحتوى على 25 جهازا للرصد، لديها القدرة على تتبع الإشارات الترددية الصادرة من أجهزة إرسال مصاحبة لصندوقى التسجيلات الصوتية للطيار وبيانات الرحلة (الصناديق السوداء)، فى أعماق تصل إلى 20 ألف قدم (6100 متر) تحت سطح البحر.
وأفادت المصادر بأن المنظومة اقتربت من المنطقة التى غرقت فيها المقاتلة، وقالت لوسائل إعلام بريطانية إن عملية انتشال الطائرة الغارقة سيستخدم فيها مركبات روبوتية ومنصات تعويم قادرة على رفع حطام الطائرة الغارقة إلى سطح البحر.
وأكدت أن القوات المسلحة البريطانية تراقب عن كثب لمنع أى سفن أجنبية من الاقتراب أو محاولة تحديد موقع غرق المقاتلة.
وتعد المقاتلة الشبحية F-35 جزءا من برنامج تسليحى قدره 1.6 مليار دولار، ويشكل عمودا فقريا للأسطول الجوى لدول حلف "الناتو" لعقود مقبلة، كما أنه من المخطط إنتاج أكثر من 3 آلاف مقاتلة من تلك المقاتلات الشبحية، وهو ما يجعل مسألة الوصول إلى حطام الطائرة الغارقة F-35B جائزة قيمة لخصوم الولايات المتحدة المحتملين.
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