الصحة التونسية: تطعيم 22 ألفا و720 شخصا ضد كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحة التونسية فى بيان اليوم الأحد أن 4 ملايين و856 ألفا و968 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها 10 ملايين و27 ألفا و32 جرعة بينها 17 ألفا و832 جرعة للسفر.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و946 ألفا و17 شخصا حتى الآن.