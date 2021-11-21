مبعوث أمريكا لليمن: مليشيا الحوثى تتصرف باستفزاز مع الكيانات الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - وقال ليندركينج ـ فى تصريح لقناة الحرة الإخبارية، اليوم الأحد، من الرياض: "نحن نأسف بشأن ما حدث منذ شهر تقريبا لـ30 من موظفى سفارتنا المحليين وهم يمنيون واعتقلوا لفترة ثم اطلق سراح بعضهم بمساعدة بعض الأصدقاء فى المنطقة ولكن لا يزال خمسة من هؤلاء الموظفين محتجزين لديهم، كما أن المسلحين ما زالوا متواجدين داخل مبنى السفارة التى غادرناها عام 2015 ولم تعد تحت سيطرتنا"، مضيفا أنه "لا يفهم التصرفات الاستفزازية الحوثية فى وقت يتم الحديث فيه عن إحلال السلام".

فى سياق آخر، قال المبعوث الأمريكى إن المباحثات مستمرة بين الشركاء الإقليميين والأوروبيين بشأن مفاوضات الملف النووى الإيرانى ودور طهران ونفوذها فى اليمن.

وأضاف أن زيارته للرياض الهدف منها الانضمام للمبعوث الأمريكى لإيران والتواصل مع مجلس التعاون الخليجى بشأن التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات مع طهران، لافتا إلى أنه يشارك فى هذه المباحثات بصفته المبعوث الأمريكى لليمن والتى لإيران نفوذ كبير فيها ويجب أن يتغير هذا الأمر".