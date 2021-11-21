برلمانية إيطالية: الوضع فى لبنان محفوف بالمخاطر والمساعدة واجبة

جدة - نرمين السيد - أكدت البرلمانية الإيطالية وعضو لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان الإيطالى، الكسندرا أرملينى، على ضرورة مبادرة إيطاليا بتقديم المساعدة للبنان، خصوصا المساعدات الإنسانية التى تسهم فى خروج البلد من أزمته الراهنة، وضمان الأمن والاستقرار فيه.





وفى تصريحات لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قالت البرلمانية الإيطالية، إن "الوضع فى لبنان محفوف بالمخاطر، وسينعكس سلبًا على استقراره، ما يعنى أيضًا التأثير سلبًا على أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط بكاملها". وأشارت أرملينى إلى أنه "لا يمكننا أن نردد دائمًا أن لبنان مهم جدًا لإيطاليا ولا نذكره إلا فى حالات الطوارئ القصوى".

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