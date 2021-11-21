عاجل.. مقتل مستوطن جراء عملية طعن وإطلاق نار فى القدس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "واى نت" الإخبارى، أطلقت قوات الشرطة الإسرائيلية النار على المشتبه به، دون أن تتضح على الفور المزيد من التفاصيل.

وبحسب موقع "24 آى نيوز"، قالت الشرطة إن الطعن أسفر عن إصابة شخصين، أحدهما فى حالة خطيرة.