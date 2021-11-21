تعرف على شروط الضمان الاجتماعي الجديد به وكيفية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa

نتابع معكم شروط الضمان الاجتماعي الجديد، والذي تم الإعلان عن تفعيله والعمل به رسميا منذ يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، حيث أعلنت وزارة الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية عن العمل على نظام الضمان الاجتماعي الجديد وإنشاء منصة جديدة تحت اسم منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وسنتابع معكم في هذا المقال أهم أهداف الضمان الجديد والشروط الخاصة للتسجيل به، وكيفية إنشاء حساب جديد به وتقديم طلب بكل سهولة ويسر، وهذا في الفقرات القادمة، فتابع معنا.

الضمان الجديد

ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في المملكة “تويتر”، عن بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، قد لاقت تلك التغريدة اعجابا من مئات المواطنين في المملكة.

حيث أعجب الكثير من الأشخاص بالقرار الجديد، والذي سيشمل فئات لم تكن مشمولة في النظام القديم، وليس هذا وحسب، بل تأهيل المواطنين المستحقين للعمل للمنافسة في سوق العمل والعمل في وظائف تضمن لهم العيش الكريم، وهذا من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم.

حيث تم تفعيل النظام الجديد بمرسوم ملكي وبموافقة مجلس الوزراء السعودي، وهذا حسبما جاء في اللقاء الصحفي مع المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

الدعم النقدي للفئات الأشد احتياجا والفئات المستحقة وفقا لرؤية 2030.

التأكد من وصول المبالغ المخصصة للزكاة للمستحقين الفعليين لها.

تحسين المهارات الخاصة بالقوى العاملة السعودية، وهذا من خلال تقديم منح تدريبية لهم ومساعدتهم في المنافسة في سوق العمل.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديدشروط الضمان الاجتماعي

وهناك عدد من الشروط الموضوعة للاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور، وقد تحدثنا معكم عن الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي 1443، والشروط كالآتي:

أن يكون المستحق سعودي الجنسية.

الإقامة بشكل دائم بداخل أراضي المملكة.

ويمكن أيضا لغير السعوديين الاستفادة من المعاش ولكن هذا حسب الشروط التالية:

زوجة السعودي الأجنبية أو طليقته أو أرملته وهذا بشرط أن تمتلك أبناء سعوديين، وأن تقيم إقامة دائمة بالمملكة ولها بطاقة إقامة سارية المفعول.

أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، بشرط أن يقيموا بداخل المملكة إقامة دائمة مع وإقامتهم سارية المفعول.

أصحاب الإعاقات واليتامي، والأرامل أولي الأيتام، بشروط امتلاك بطاقة تنقل سارية المفعول.

طريقة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

ويمكمكم التسجيل في المنصة الجديدة بكل سهولة ويسر، وهذا في خلال الفترة من بدء التفعيل للنظام والتسجيل متاح حتى يوم 23 يونيو 2022 العام القادم، ويمكنكم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية: