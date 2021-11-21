هل تحولها "أبل" لمنتج حقيقي؟.. هاتف "آيفون" شفاف بشاشتين

كشفت صور خاصة ببراءة اختراع لشركة "أبل" الأميركية، تفاصيل تتعلق بتغيير جذري على هواتف "آيفون" القادمة.

وأظهرت براءة الاختراع تصميما زجاجيا شفافا لـ"آيفون"، مع شاشة على الوجهين الأمامي والخلفي. وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التصميم الجديد أظهر أزرارا تندمج مع الشاشة المنحنية، مخصصة لتفعيل المهام الخاصة بالهاتف مثل التحكم بالصوت و"الواي فاي". وخصص التصميم الجديد مساحة لمكبرات الصوت والمايكروفون، كما تتيح شفافية الزجاج مشاهدة الأجزاء التي يتكوّن منها الهاتف. جدير بالذكر أن تقديم أي شركة تقنية لبراءة اختراع لا يعني بالضرورة تحويل النموذج لمنتج، إلا أنه وفق خبراء يكشف عن التوجهات المستقبلية التي ستكون سائدة في قطاع معين.

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