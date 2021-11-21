إيران.. هجوم إلكتروني يستهدف أكبر شركة طيران خاصة

أعلنت أكبر شركة طيران إيرانية خاصة، "ماهان إير"، الأحد، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "كل رحلاتها حافظت على جدولها المقرر".
وقالت المجموعة في بيان: "نظام الكمبيوتر الخاص بشركة ماهان إير تعرض لهجوم جديد. تم الإبقاء على كل رحلات ماهان وفقا للجدول الزمني".
وأضافت الشركة أنها "كانت هدفا في عدة مناسبات" لهجمات إلكترونية، "بسبب المكانة المهمة التي تحتلها في صناعة الطيران في البلاد"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقال الناطق باسم "ماهان إير"، أمير حسين زولانفاري، للتلفزيون الحكومي: "فريق أمن تكنولوجيا المعلومات لدينا يحبط الهجوم السيبراني".
و"ماهان إير" التي أسست قبل 30 عاما، هي الشركة الإيرانية الخاصة الرئيسية بعد شركة "إيران إير" التابعة للدولة. وهي مدرجة على القائمة السوداء للكيانات المستهدفة بالعقوبات الأميركية ضد إيران منذ عام 2011.
وبالإضافة إلى الخطوط الداخلية، تقوم بتسيير رحلات إلى أوروبا وآسيا.
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