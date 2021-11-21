بدء التصويت فى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية ببلغاريا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه. بى. سى. نيوز" الأمريكية أن هذه الجولة تشهد منافسة بين الرئيس الحالى، رومين راديف، ورئيس جامعة صوفيا، أناستاس جيرشيكوف.
وكان راديف (58 عاما) قد أخفق بفارق ضئيل فى إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية خلال الجولة الأولى من الانتخابات التى جرت فى 14 نوفمبر الجارى، إذ فاز بنسبة 5ر49% من الأصوات، بينما احتل جيرشيكوف (58 عاما) المركز الثانى بحصوله على نسبة بلغت 8ر22%.
ويحق لحوالى 6.7 مليون شخص التصويت فى جولة الإعادة، لكن يتوقع منظمو استطلاعات الرأى عزوف العديد منهم عن التصويت بسبب القلق المتزايد من تفشى فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الأولية مساء اليوم، على أن تعلن النتيجة النهائية غدا الاثنين.
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