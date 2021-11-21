البحرين تتضامن مع الهند فى الأمطار الغزيرة على ولاياتها الجنوبية

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، عن تضامنها مع الهند جراء الأمطار الغزيرة التى اجتاحت الولايات الجنوبية، وما نتج عنها من سيول جارفة وانهيارات أرضية، أدت إلى وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.





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