روسيا تسجل حصيلة قياسية لوفيات كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 1252 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى رصد 36970 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.





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