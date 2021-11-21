وزير خارجية العراق يبحث مع نظيره اليونانى العلاقات الثنائية بالمنامة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية العراقية فى بيان أوردته "السومرية نيوز" العراقية - أن "الوزير فؤاد حسين التقى مع وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس، وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها، وأهمية تجسير التعاون عبر خلق فرص من شأنها أن تحقق تطلعات الشعبين الصديقين"، مشيرا إلى أن "لقاء الوزيرين جاء على هامش اجتماعات حوار المنامة الذى تجرى أعماله فى العاصمة البحرينية المنامة".

وأضاف البيان أن "الوزير تحدث عن مستجدات الأوضاع السياسية فى العراق، وآخرها الانتخابات، وكيف تعاملت مفوضية الانتخابات مع الاعتراضات، ومن المنتظر أن تعلن النتائج النهائية فى الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ الحراك السياسى باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة".

وأوضح أن "وزير الخارجية تناول موضوع المهاجرين العراقيين العالقين فى بيلاروسيا، ومساعى الحكومة لتقديم الدعم والمساعدة لهم، وإعادتهم عبر تسيير رحلات عودة طوعية إلى بغداد، مشددا على ضرورة إبعاد هذا الملف الإنسانى عن التسييس".

وأعرب وزير الخارجية اليونانى عن "اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات بين بغداد وأثينا فى ضوء ما يجمع كلا البلدين من مشتركات تاريخية، وحضارية راسخة".