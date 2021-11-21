جبهة تيجراى تتهم الجيش الإثيوبى بشن هجوم على مدنيين بطائرة مسيرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، اليوم الأحد، تورط الجيش الإثيوبى فى شن هجوم جوى جديد على مناطق المدنيين فى إقليم تيجراى شمال إثيوبيا، ما يؤكد تفاقم الحرب الأهلية فى البلدة الإفريقية.





وفى بيان عبر موقع "تويتر"، قال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، جيتاتشو رضا، إن الجيش الحكومى فى أديس أبابا أرسل طائرة دون طيار، لمهاجمة منطقة سكنية فى ميكيلى، عاصمة تيجراى، صباح اليوم الأحد.

وأشار رضا إلى أنه "أصبح أسلوبًا واضحًا أن يستهدف رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، الأحياء السكنية فى تيجراى، كلما تعرضت قواته لضربة قاصمة فى ساحة المعركة".

فيما لم تصدر الحكومة الإثيوبية أديس أبابا أى بيان بشأن هجومها الأخيرة، حيث تواجه العاصمة الإثيوبية اقتراب القوات الإثيوبية المتحالفة مع تيجراى، فى حين يطالب أبى أحمد سكان أديس أبابا بالتسلح للدفاع عن أنفسهم، الأمر الذى اعتبرته منظمات دولية انخراط واضح فى التحريض على العنف والحرب الأهلية.